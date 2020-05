Recado escrito com sangue de vítima em Domingos Martins foi feito por suspeito preso em São Paulo

Por Redação - Redação 172

Advertisement

Advertisement

A análise pericial do local onde foi encontrado o corpo do empresário Gerson Modolo, morto em janeiro de 2019, concluiu que o homem preso suspeito de ser o autor do homicídio foi, também, o responsável por escrever um recado no chão, na cena do crime. O exame foi finalizado esta semana, pela equipe da Seção de Documentoscopia Forense, do Departamento de Criminalística da Polícia Civil.

O laudo confirma que a frase “se você não pode me pagar em dinheiro, me paga com a vida”, encontrada no chão, ao lado do corpo, foi escrita com o sangue da vítima. O suspeito usou os próprios dedos para espalhar o sangue e desenhar as letras.

As investigações apontaram que o autor do crime é um homem de 38 anos com quem a vítima tinha negócios mal resolvidos. O suspeito foi preso no dia 29 de abril, em Osasco, São Paulo. Com a conclusão do último laudo que ainda estava pendente, o inquérito foi concluído nesta quarta-feira (13) e segue agora para o Ministério Público, que decidirá sobre a denúncia do indiciado ou diligência complementar. O indiciado continua preso preventivamente.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.