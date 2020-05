Quase 35% dos infectados pelo novo coronavírus em Cachoeiro trabalham na área da saúde

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 597

A quantidade de profissionais de saúde contaminados pelo novo coronavírus em Cachoeiro de Itapemirim assusta: quase 35% dos casos positivos para Covid-19 no município são profissionais da saúde. Dos 137 casos confirmados no município, 45 são trabalhadores da área.

A maior parte dos registros é de mulheres (38) e 15 dos contaminados estão na faixa etária de 30 a 39 anos. Do total, 16 estão curados. Os dias mais críticos e com maior número de confirmações foram entre 7 e 15 de maio, quando 29 casos foram registrados em Cachoeiro. Não há óbitos de profissionais da saúde no município.

No Espírito Santo, a matemática é quase a mesma. Dos 8.878 casos confirmados no Estado, 2.441 são dessa categoria de trabalhadores, quase 28%. Do total, 1.308 já estão curados e três morreram. A maior parte dos casos está na Grande Vitória. Na Capital, são 585 registros, em Vila Velha, 527, Na Serra, 491.

