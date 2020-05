Provas digitais do Enem 2020 terão a mesma estrutura da versão impressa

Por Redação - Redação 11

O período de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 acontece entre os dias 11 e 22 de maio. Os estudantes precisarão optar, no ato da inscrição, pela versão tradicional ou digital do exame. A segunda opção terá 100 mil vagas ofertadas e será aplicada nas edições futuras. Essa é uma novidade trazida pelo Ministério da Educação (MEC) para a avaliação. A previsão é de que até 2026 todos os candidatos façam o exame apenas na versão digital.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou a lista com os locais de prova em todos os estados para essa aplicação-piloto. O Enem Digital irá seguir a mesma estrutura do Enem impresso. Os participantes que escolherem responder as questões do Enem em um computador devem comparecer ao local de prova que constar no cartão de confirmação, e não haverá prova em casa ou realizada em computador pessoal.

A estrutura das questões e as áreas do conhecimento também serão a mesma do impresso: quatro provas objetivas, cada uma com 45 questões de múltipla escolha apresentadas na tela do computador. A redação, no entanto, será realizada em formato impresso, nos mesmos moldes de aplicação e correção da versão em papel.

O tempo de duração da aplicação da versão on-line será o mesmo do exame tradicional

Como será dividido o Enem Digital?

No primeiro dia do exame, 22 de novembro, serão dadas 5h30 para que sejam respondidas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas e suas tecnologias. No segundo domingo, 29 de novembro, serão aplicadas as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias, com duração de 5h.

Quem pode participar do Enem Digital 2020?

O Enem Digital 2020 é voltado para quem está no último ano do ensino médio ou já concluiu essa etapa de formação da educação básica. Nessa edição, os treineiros, participantes com idade inferior a 18 anos e que não concluíram o ensino médio, não podem participar dessa versão, somente da impressa. As provas em papel serão realizadas em 1º e 8 de novembro e a digital em 22 e 29 de novembro.

*Com informações do Inep.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

