Professores de escola de Cachoeiro fazem vídeo motivacional para alunos em quarentena

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 152

Advertisement

Advertisement

Em tempos de pandemia causada pelo novo Coronavírus (Covid-19), os professores estão passando por um novo desafio nos dias atuais: prender a atenção de seus alunos e conseguir estimulá-los a estudar em suas casas durante o período de quarentena, além de se adequarem a uma nova metodologia online de ensino a distância.

Em meio ao turbilhão de informações, grande parte das vezes negativas em todo o mundo, o professores da EEEFM Wilson Resende, de Burarama, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, decidiram gravar um vídeo motivacional (assista ao final da matéria) para seus alunos e mostrar que o convívio diário está fazendo muita falta a todos.

De acordo com a diretora do colégio, Daniela Gava, a ideia surgiu quando perceberam que o período sem aulas iria ser prolongado, e com a finalidade de incentivar os estudantes, fez a proposta para que toda a equipe registrasse uma mensagem de forma individual, que prontamente acatou a ideia da diretora.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“O principal objetivo do vídeo é fazer com que os alunos sintam a nossa proximidade e percebam que mesmo distantes, continuamos pensando e comprometidos com a educação de cada um, e dessa forma incentivá-los a manter uma rotina de estudos. Mostrar que mesmo sem aulas presenciais nossa escola está funcionando e eles fazem parte disso”, conta Daniela.

A diretora afirma que não estavam preparados para essa situação e que adaptar-se ao trabalho e estudos remotos tem sido uma dificuldade a parte. Mas garante o que mais está fazendo falta aos profissionais tem sido o contato, o abraço e até mesmo as irritações e as broncas com seus alunos.

“O convívio diário está fazendo muita falta a todos, de qualquer função. Ninguém imaginava uma escola de Educação Básica funcionando à distância, mas as escolas estão tentando garantir uma rotina de estudo e aprendizagem aos alunos. Estamos todos (profissionais e alunos) nos adaptando”, detalha.

Daniela ressalta a pandemia pode trazer reflexões e aprendizagens. Então, nada mais justo mostrar aos alunos mensagens de esperança e valorização ao próximo. “Isso tudo mostra uma mensagem de valorização ao outro, de quem está com você todos os dias. De pensar na importância da escola em suas vidas. Do quanto a presença do seu professor e da disponibilidade dele é fundamental para o seu aprendizado”, finaliza.

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.