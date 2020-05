Procon orienta consumidores para as compras do Dia das Mães

Por Redação - Redação 25

O próximo domingo (10) é Dia das Mães, época em que as vendas aumentam significativamente. Por isso, o Procon de Cachoeiro de Itapemirim lembra que esta é uma hora de redobrar a atenção nas compras para que o que deveria ser sinônimo de alegria não se torne uma surpresa desagradável.

“Mesmo nesse período de pandemia, em que os cuidados de isolamento são intensos e necessários, existe relação de consumo com compras ou contratações. No caso do Dia das Mães, em que podem ser feitas compras no comércio local ou mesmo online, os cuidados devem ser intensificados pelos consumidores”, avalia o coordenador do Procon, Osvaldo Antônio de Souza.

O ideal, segundo ele, é seguir algumas dicas que ajudam a fazer compras seguras. A primeira delas é sair de casa já pensando no que pretende adquirir e no quanto pretende gastar para facilitar a comparação de preços, qualidade e praticidade do produto. Assim, evitam-se gastos desnecessários, que comprometam o orçamento doméstico, ou a compra por impulso.

Outro ponto importante é avaliar as condições de pagamento oferecidas pelo vendedor, verificando as melhores condições à vista e a prazo. No momento do pagamento, todos os dados relativos aos encargos de parcelamento, juros e opções para quitação de parcelas têm que ser apresentadas de forma clara para o cliente, que deve optar, sempre que possível, pela opção mais econômica.

Por fim, vale lembrar que é muito importante pedir a nota fiscal e guardá-la, pois é esse documento que vai amparar o consumidor, caso haja algum problema envolvendo a relação de consumo. Se houver possibilidade de troca por cor, tamanho ou gosto, peça para o estabelecimento fazer o registro dessa informação nela, por escrito.

Além dessas, há outras, específicas para cada tipo de produto. Está na dúvida do que precisa ser verificado antes da compra? Confira a lista abaixo!

Alimentos – fique atento às informações da embalagem, que devem conter instruções de uso, características, registro no órgão competente, prazo de validade, composição, volume/quantidade, condições de armazenamento e identificação sobre o fabricante/importador, em língua portuguesa.

Cestas de café da manhã – informe-se, previamente, sobre o número de itens da cesta, tipo de produtos, marcas e se estão incluídos artigos como jornais, revistas, acessórios, enfeites e flores. Depois de tudo definido, faça constar por escrito tudo o que foi combinado: data e horário de entrega, mensagem, tipo de cesta, valor e condições de pagamento. Além disso, solicite confirmação da entrega e exija a nota fiscal ou recibo do serviço.

Eletroeletrônicos – teste o produto; avalie se os recursos suprirão as necessidades de sua mãe, ou se serão supérfluos, veja se o manual de instruções está em língua portuguesa, e peça sempre que o manual de garantia seja preenchido.

Computadores – informe-se sobre marcas, modelos, componentes e programas, por meio de consultas a profissionais e revistas especializados. Também avalie o uso, pois, muitas vezes, os recursos dos modelos mais avançados, e caros, não são necessários ao uso doméstico.

Flores – o comerciante deve expor, em local visível, uma tabela de preços completa. Os arranjos especiais devem ser negociados previamente.

Celulares – adquira em lojas autorizadas. O produto tem de estar lacrado e, dentro da embalagem original, deve haver a relação da rede autorizada para assistência técnica, manual de instrução e termo de garantia contratual. Em relação aos serviços, avalie as necessidades da mãe – se o melhor é plano pré ou pós-pago e reflita sobre a fidelização.

Roupas – troca de produtos por motivo de cor, tamanho ou gosto é uma liberalidade do estabelecimento. Muitas lojas permitem a troca das peças que não tenham defeito. No entanto, essa possibilidade deve ser exigida por escrito em etiqueta ou nota fiscal, no ato da compra.

Compras feitas pela internet

· Buscar informações sobre o site, verificando se há reclamações no cadastro do Procon de seu Estado ou Município, e, ainda, coletando referências com amigos ou família;

· Verificar qual o endereço físico do fornecedor e se existe algum telefone ou e-mail para esclarecimento de eventuais dúvidas.

· Verificar os procedimentos para reclamação, devolução do produto, prazo para entrega, etc;

· Verificar as medidas que o site adota para garantir a privacidade e segurança dos usuários;

· Não fornecer informações pessoais desnecessárias para realização da compra;

· Guardar todos os dados da compra, como nome do site, itens adquiridos, valor pago e forma de pagamento, numero de protocolo da compra ou do pedido, etc;

· Guardar em meio eletrônico ou mesmo impresso a confirmação do pedido, e-mails trocados com o fornecedor que comprove a compra e suas condições;

· Verificar se há despesas com fretes e taxas adicionais, bem como o prazo de entrega da mercadoria ou execução do serviço;

· Identificar o endereço físico da empresa e seus dados cadastrais, como CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. O consumidor pode checar os dados cadastrais da empresa acessando www.registro.br;

· Exigir Nota Fiscal;

· Imprimir o contrato firmado ou arquivar em meio digital seguro que permita uma futura impressão.

