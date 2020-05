Primeira paciente que testou positivo para Covid-19 em Muniz Freire está curada

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 358

Advertisement

Advertisement

Colaboração: Diórgenes Ribeiro

Supervisão: Guilherme Gomes

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ignez de Oliveira Ferreira, de 54 anos, moradora do distrito de Vieira Machado, em Muniz Freire, foi a primeira pessoa a testar positivo para o Novo Coronavírus (Covid-19) no município. Através do WhatsApp, aceitou falar com a reportagem para dar seu testemunho de como venceu a doença.

Morando a um ano junto com a filha, genro e os dois netos que já residem a cinco anos na comunidade de Paraíso (Córrego do Bom Fim), Dona Ignez que não possui nenhuma cormobidade, começou a se sentir mal dias depois que teve contato com seu esposo que trabalha na cidade de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. No período do feriadão de Páscoa, o mesmo esteve no sítio para celebrar a Páscoa com a família e apresentava um quadro gripal forte.

Dias depois a mesma começou a sentir enjoo, tosse, vômito, falta de ar e dor no corpo. De princípio a família não acreditava que poderia ser em hipótese alguma sintomas relacionados com a Covid-19. Porém, depois de buscar a ajuda médica e ter entrado no quadro de pessoas suspeita de Coronavírus, Dona Ignez e a família começaram a sofrer por causa da doença e pelo preconceito por parte de algumas pessoas da comunidade.

Segundo Ignez, toda a família realizou o teste para a Covid-19 e o resultado deu negativo. Somente ela testou positivo, mesmo assim, todos permaneceram em isolamento domiciliar para cumprir o solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde de Muniz Freire.

Advertisement

Perguntada se gostaria de dizer algumas palavras em especial aos Munizfreirenses, Dona Ignez fez um apelo; “não pensem que isso seja brincadeira, graças a Deus comigo não aconteceu nada, mas perdemos uma pessoa querida da família no RJ e a doença é séria, mata, mas não devemos desistir. Devemos batalhar contra esse inimigo invisível. Fiquem em casa, só saiam se realmente for necessário, sei que é difícil, mas é a única forma de nos protegermos e protegermos a quem amamos”, afirmou.

A reportagem entrou em contato com o Secretário Municipal de Saúde de Muniz Freire, Hysten Soares, que confirmou que a família e Dona Ignez seguiu o protocolo e a mesma está oficialmente curada do Novo Coronavírus (Covid-19).

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.