Presidente Kennedy passa a integrar área de alto risco para Covid-19; veja mudanças no mapa

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 638

Nesta sexta-feira (15) foi apresentado o novo Mapa de Gestão de Risco para Covid-19 no Espírito Santo e Presidente Kennedy saiu de risco moderado e passou a integrar a lista de cidades com alto risco de contágio.

A cidade no litoral sul teve uma “explosão” de novo casos nesta semana e já contabiliza 93 casos, sendo que 21 destes são de pessoas de outro estado/município que fez o teste na cidade.

As mudança no Mapa de Risco entram em vigor na próxima segunda-feira (18) e vai até domingo (24), e foram apresentadas em reunião liderada pelo governador do Estado, Renato Casagrande, da Sala de Situação de Emergência em Saúde Pública, no Palácio Anchieta, em Vitória.

O novo Mapa de Gestão de Risco segue o atual modelo de Matriz de Risco, que leva em consideração o coeficiente de casos confirmados por 100 mil habitantes e a taxa de ocupação dos leitos de UTI disponíveis. Na nova atualização, o município de Presidente Kennedy saiu do grupo de Risco Moderado para Risco Alto, ao lado dos municípios de Cariacica, Fundão, Santa Teresa, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.

Com a mudança na classificação de Presidente Kennedy, os municípios limítrofes passam automaticamente para o Risco Moderado. Desta forma, o Espírito Santo tem 24 cidades em Risco Moderado: Afonso Claudio, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Domingos Martins, Guarapari, Ibiraçu, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, João Neiva, Marataízes, Marechal Floriano, Mimoso do Sul, Nova Venécia, Piúma, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, São José do Calçado, São Roque do Canaã e Venda Nova do Imigrante. Outros 46 municípios capixabas seguem com o Risco Baixo.

Academias

Na reunião também foi assinado um decreto prorrogando a suspensão do funcionamento de academias de ginástica até o próximo dia 23 e que será publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado.

