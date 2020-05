Presidente do Senado diz que não vai acatar mudança que tira R$ 63 milhões do auxílio ao ES

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 195

O Espírito Santo pode perder R$ 63,7 milhões na distribuição do socorro financeiro do Governo Federal ao Estado. O valor, que era de R$ 2,204 bilhões passou para R$ 2,141 bilhões. No entanto, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que vai manter o repasse inicial.

A proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados nesta terça-feira (5), em sessão virtual, e prevê o auxílio de R$ 125 bilhões para os Estados, o Distrito Federal e os municípios em razão da pandemia do novo coronavírus. Como foi modificada pelos parlamentares, a matéria retorna para análise do Senado antes de seguir para sanção presidencial.

Davi Alcolumbre disse que a Casa não vai acatar as mudanças aprovadas na Câmara, o que deixaria o Espírito Santo com o valor inicial, de R$ 2,141 bilhões, sem cortes. Alcolumbre, que foi o relator do projeto no Senado, lembrou que a palavra final sobre o tema está garantida aos senadores graças à decisão de arquivar o projeto original que previa o auxílio (PLP 149/2019) e dar andamento ao PLP 39/2020, que teve origem no Senado.

“Isso trouxe para o Senado, que é a Casa da Federação, a responsabilidade de tratar com equidade as diversas regiões do Brasil. As alterações promovidas pela Câmara representam a força das bancadas do Sul e do Sudeste, e nós aqui no Senado restabeleceremos o texto aprovado pela quase unanimidade dos senadores”, argumentou.

O dinheiro será rateado entre Estado e municípios, sendo uma parte destinado exclusivamente para gastos na saúde e o restante é de uso livre. Para os municípios capixabas, a conta não muda, independente do texto aprovado, e os R$ 539 milhões continuam garantidos. Além desse dinheiro, os municípios terão o adiamento de R$ 248 milhões em dívidas.

Veja quanto cada cidade capixaba vai receber:

