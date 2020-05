Prefeitura inicia barreira sanitária entre Anchieta e Guarapari

Por Redação - Redação 131

A Prefeitura de Anchieta instalou nesta segunda-feira (4), uma barreira sanitária nos limites entre Anchieta e Guarapari, na Rodovia do Sol. Participam da ação, técnicos da Secretaria Municipal de Saúde e agentes da Guarda e da Defesa Civil.

A medida faz parte do Decreto nº 6009/2020, que determina novas ações de enfrentamento ao coronavírus (Covid-19). A ação deve durar alguns dias a fim de evitar a proliferação do contágio da Covid-19 em Anchieta.

No local, todos os veículos são parados e, além de orientação, os agentes de segurança e técnicos da saúde realizam a aferição da temperatura. Caso a pessoa tiver com a temperatura elevada, um dos sintomas da Covid, é encaminhada para o Pronto Atendimento Municipal (PA).

Praias e comércio

Os guarda-vidas do município também estão orientando as pessoas, que insistem em frequentar as praias, sobre as formas de contágio e a necessidade do isolamento social. Já a Guarda Municipal continua com o trabalho de vistoriar o comércio da cidade conforme determinações do decreto estadual.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta às pessoas que precisarem sair de casa, a usarem máscaras, além de se habituarem aos procedimentos de lavar as mãos com água e sabão frequentemente e evitar aglomerações.

