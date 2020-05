Prefeitura de Vargem Alta divulga primeiro caso da Covid-19 no município

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 192

Nesta quarta-feira (6) a Prefeitura de Vargem Alta confirmou o primeiro caso da Covid-19 no município.

Em nota divulgada nas redes sociais, a Prefeitura informou que o paciente é morador do distrito de Jaciguá. Mais detalhes sobre o caso serão passados no final do dia, quando é atualizado o boletim emitido pela Secretaria de Saúde do município.

