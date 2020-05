Prefeitura de Presidente Kennedy vai implementar Sistema de Comando em Operações

Por Redação - Redação 41

Nesta quarta-feira (20), a Prefeitura de Presidente Kennedy se reuniu com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES) para a implementação do Sistema de Comando em Operações (SCO) no município.

O sistema será implantado devido à necessidade de um trabalho conjunto de diversas áreas para dar respostas coordenadas e articuladas para o enfrentamento do novo coronavírus (Covid-19).

Na ocasião, os capitão Tales de Aquino Neves e o tenente Joelson Ribeiro Moulin apresentaram algumas orientações e a metodologia já utilizada por eles, e se colocaram à disposição para auxiliar o município na criação dos grupos necessários.

O Sistema de Comando de Operações Covid-19 terá como atribuições, entre outras coisas, atuar na coordenação e execução das atividades no enfrentamento ao novo coronavírus; apoiar as ações municipais em atividades que envolvem apoio logistíco, administrativo, de planejamento, de operações, segurança, evolução de casos da doença, fiscalização de cumprimento de medidas sanitárias e etc.

Em Presidente Kennedy há, ainda, o Centro de Operações de Emergência em Saúde (Coes), estabelecido por portaria, que envolve as atividades ligadas, especificamente, à área de saúde.

