Prefeitura de Guaçuí pinta marcações de distância em calçadas para evitar aglomeração em filas

Equipes da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos (Semoisp) de Guaçuí realizaram a pintura de marcações em calçadas do centro da cidade para a organização das filas que têm se formado para acesso à agência da Caixa Econômica Federal.

O serviço foi iniciado na madrugada deste domingo (3) e foi concluído na parte da manhã, numa parceria entre a Prefeitura de Guaçuí – que entrou com a mão de obra – e a agência da Caixa – que forneceu a tinta e as formas para as setas que indicam o sentido da fila. As marcas foram pintadas obedecendo as regras de distanciamento social, a fim de prevenir o contágio pelo novo coronavírus.

Serão duas filas, cada uma saindo para um lado a partir da entrada da agência. Uma delas segue contornando a Praça da Bandeira e a outra passa por toda a extensão de uma das calçadas da Praça João Acacinho, da sede de prefeitura e Rua Bom Jesus do Livramento, chegando ao Pontilhão de Ferro.

