Prefeitura de Conceição de Castelo se posiciona contra unificação de comarcas

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 113

Advertisement

Advertisement

A Prefeitura de Conceição de Castelo se manifestou contrária a unificação das comarcas judiciais de Conceição do Castelo, Brejetuba e Venda Nova do Imigrante.

O Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) aprovou, à unanimidade, a integração de Comarcas do Estado, em sessão realizada na tarde desta quinta-feira (28), por meio de videoconferência.

Os desembargadores e o representante do Ministério Público Estadual, o subprocurador geral da Justiça, Josemar Moreira, consideraram que a medida proporcionará uma economia grande para os cofres públicos, especialmente tendo em vista a queda da receita estadual em consequência da pandemia que atinge o ES.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Com a unificação das comarcas, todos os processos de Venda Nova, Conceição do Castelo e Brejetuba passariam a tramitar em Venda Nova do Imigrante.

“Desde que foram tornadas públicas as tratativas do Poder Judiciário sobre o tema, a Administração Municipal mostrou-se contrária a essa postura adotada hoje pela Justiça capixaba. Tomaremos as medidas possíveis para que a questão seja novamente submetida a análise, obviamente, respeitando a harmonia e a independência entre os poderes, nos termos da Constituição Federal”, se manifestou a Prefeitura de Conceição de Castelo, por meio de nota.

Veja como ficará a integração das comarcas e quanto será economizado aos cofres públicos. Clique aqui.

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.