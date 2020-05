Prefeitura de Cachoeiro faz reunião com instituições bancárias sobre filas nas agências

Por Redação - Redação 45

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim realizou, na tarde desta segunda-feira (11), uma reunião com representantes de instituições bancárias do município a respeito de aglomerações em filas nas entradas das agências. O encontro aconteceu no auditório da escola municipal Zilma Coelho Pinto, onde está montado o Sistema de Comando de Operações (SCO) para combate à covid-19 na cidade.

Representantes de Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, HSBC e Itaú estiveram presentes. Na ocasião, foi relatado que muitas pessoas se deslocam sem necessidade até as agências por falta de informações, gerando aglomerações – situação agravada pela imposição de diminuição no número de atendentes. Comentou, ainda, sobre os riscos à segurança de funcionários que atuam na organização das filas, tendo em vista a impaciência de alguns clientes.

A Prefeitura sinalizou que disponibilizará um local específico para fazer atendimento de moradores que buscam auxílio emergencial do governo federal, mas não conseguem se cadastrar no aplicativo de celular da Caixa Econômica Federal – principal fator para as constantes aglomerações nas agências do banco. Também deverão ser colocados materiais informativos nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e demais equipamentos sociais.

Foi destacado, ainda, que a Guarda Civil Municipal (GCM) continuará dando suporte na organização das filas nas agências, sobretudo nos períodos de maior procura do mês, e houve discussões sobre demais aspectos em que tanto o poder público, quanto às instituições financeiras poderiam dar suas contribuições.

“Saímos muito satisfeitos com a reunião, sobretudo com a indicação de que a prefeitura vai auxiliar a população na parte de informações. A tendência é que as filas nas agências fluam com muito mais celeridade, como já começou a acontecer”, comentou o superintendente executivo de Varejo da Caixa Econômica Federal em Cachoeiro, Anselmo Bravim.

“Para que continuemos nesta situação de baixo risco para covid-19, precisamos que cada um faça a sua parte: população, instituições públicas e privadas e poder público municipal. As demandas são muitos, mas tenho certeza que, se trabalharmos juntos, vamos passar bem por essa pandemia”, afirmou Ruy Guedes, coordenador do SCO.

“Nós já temos auxiliado os bancos na questão das filas, e agora nos reunimos para aprimorar esse trabalho, analisando as atribuições de cada um e buscando mais soluções para os desafios que se impõem. Também deveremos conversar com representantes de outros setores”, completou o prefeito Victor Coelho.

