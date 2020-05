Prefeitura de Cachoeiro ajuda pessoas em situação de rua a acessarem auxílio emergencial

Por Redação - Redação 24

Pessoas em situação de rua em Cachoeiro estão contando com a ajuda do “Espaço Vida”, da Prefeitura, para terem acesso ao auxílio emergencial, que o governo federal destina aos trabalhadores informais, autônomos e desempregados, em função da crise econômica gerada pela pandemia do novo coronavírus.

De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), pelo menos, 25 usuários do serviço já conseguiram receber o benefício, de R$ 600 por mês, depois de fazerem o cadastro no programa federal com suporte da equipe do espaço, que fica no bairro Independência.

O “Espaço Vida” é o Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro Pop) do município. No local, que funciona de segunda a sexta, das 8h às 20h, esse público também tem acesso à alimentação, à estrutura para higienização pessoal e a atendimento de assistente social.

“Uma das funções do Centro Pop é orientar a população em situação de rua sobre seus direitos e contribuir para assegurá-los. Muitas vezes, por falta de informação, esse público acaba perdendo benefícios que podem fazer muita diferença em sua vida”, explica a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Márcia Bezerra.

De acordo com a secretária, as equipes do Serviço de Atendimento ao Migrante e à Pessoa em Situação de Rua (Pop Rua), responsáveis pelo trabalho de abordagem social a esse público, nas áreas públicas, também estão orientando sobre como ter acesso ao benefício e à possibilidade de fazer o cadastro no programa com suporte do Centro Pop.

Kit de higienização e máscaras

Em função da pandemia, a Semdes também tem distribuído a pessoas em situação de rua kits com produtos de higienização e máscaras de tecido. A entrega é feita pelas equipes de abordagem social, que ainda repassam informações sobre prevenção da covid-19.

