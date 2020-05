Prefeitura de Anchieta realiza nova entrega de kit alimentação para alunos

Por Redação - Redação 6

A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Educação (Seme), vai realizar a partir da próxima quarta-feira (13), mais uma entrega de kit alimentação aos estudantes atendidos pelo Programa Bolsa Família ou cujas famílias não fazem parte do programa, mas têm a necessidade da ajuda. O objetivo é auxiliar na complementação alimentar dos alunos da rede municipal de ensino.

Os responsáveis pelos alunos devem procurar a mesma escola na qual fizeram a retirada no mês de abril, quando foram entregues cerca de 2 mil kit’s, atendendo as famílias de aproximadamente de 3.800 estudantes.

O kit é composto por 15 itens para atender a necessidade nutricional dos alunos. Estão inclusos 2 litros de leite, 1 pacote de leite em pó, 2 potes de manteiga, meia dúzia de ovos, 1 kg de feijão, 1 pacote de macarrão, 1 lata de óleo, 1 pacote de biscoito, polpa de fruta, 1 pacote de chocolate, gelatina, cenoura, maçã, além de outra fruta e legume.

O benefício será entregue durante o período de quarentena, quando as escolas estão fechadas. “O kit será para atendimento ao aluno, que durante esses dias não tem a escola como referência para fazer refeições”, destaca o titular da pasta, Carlos Ricardo Balbino.

Conforme a Secretaria de Educação, para receber o kit, o responsável pela família deve apresentar: documento oficial com foto, além do comprovante do Bolsa Família e preencher no momento da entrega o terno de recebimento que será disponibilizado na unidade escolar.

