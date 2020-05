Prefeito e secretários de Cachoeiro reduzem os próprios salários

O prefeito Victor Coelho e os 20 secretários municipais de Cachoeiro decidiram reduzir os próprios salários, por três meses, como forma de contribuir para o enfrentamento dos efeitos da pandemia do novo coronavírus no município.

Da remuneração do prefeito, que é de R$ 14.450, serão deduzidos 20%. Para os secretários, que recebem R$ 10.514, o abatimento será de 10%. A medida vale para os meses de maio, junho e julho.

O saldo de mais de R$ 90 mil resultante dos descontos nesse período será revertido para a dotação orçamentária do programa municipal de compra de cestas básicas, uma vez que, com a crise gerada pela pandemia, cresceu no município a demanda por esse benefício assistencial.

“Entendemos que, dessa forma, com desconto direto na folha, teremos mais agilidade no repasse para uma ação, nesse momento emergencial, que é garantir o alimento para as famílias mais carentes. É, também, mais uma forma de contribuirmos, enquanto gestores e servidores, com o município, que sofre os impactos dessa pandemia”, explica o prefeito Victor Coelho.