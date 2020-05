Polícia prende suspeito de abusar e assassinar enteada 1 ano no ES

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 183

A equipe da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco prendeu, nessa segunda-feira (25), um homem de 26 anos suspeito de abusar e asfixiar a enteada, uma criança de 1 ano e 11 meses. O crime teria acontecido na última quarta-feira (20), no Córrego Palmital, na zona rural do município. O mandado de prisão temporária foi cumprido na Regional, em Barra de São Francisco.

“A criança foi encontrada em um poço, na casa da avó. Inicialmente, a ocorrência foi registrada como afogamento. O Corpo de Bombeiros foi acionado e comprovou a morte. A vítima foi encaminhada para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para a realização de exames que apontaram a causa do óbito”, informou o chefe da 14ª Regional, delegado Leonardo Forattini Dutra.

No dia do ocorrido, a mãe da criança, que tem 19 anos, se dirigiu à 15ª Delegacia Regional de Colatina para fazer o reconhecimento e liberação do corpo. “Enquanto a jovem era ouvida, a médica legista constatou que a menina havia sido estuprada e a morte teria se dado por asfixia. A mãe se contradisse no depoimento e ficou caracterizada a omissão. Diante disso, ela foi autuada em flagrante”, disse o delegado.

De posse do que foi apurado, o delegado solicitou à Justiça um pedido de prisão em desfavor do padrasto da vítima. “De imediato representamos pela prisão temporária dele e, na manhã dessa segunda-feira (25), ele se apresentou com o advogado. As investigações continuarão para coletar outros elementos informativos sobre a autoria”, relatou Leonardo Forattini.

A suspeita foi conduzida ao Centro Prisional Feminino de Colatina (CPFCOL). Já o detido foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte, e será recambiado à Penitenciária Estadual de Vila Velha V (PEVV-V).

