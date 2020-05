Dois homens são detidos por suspeita de tráfico em Cachoeiro

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 154

Dois homens suspeitos de tráfico de drogas foram detidos pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira (22). A ação aconteceu na rua Argentino Modesto, bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim.

Com o auxílio do cão farejador Messi, os policiais localizaram, com os suspeitos, 70 pinos de cocaína, 27 buchas de maconha e R$ 420 em dinheiro. Os dois detidos foram conduzidos à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim junto com o material apreendido.

