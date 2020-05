Polícia Militar inicia a "Operação Colheita" na zona rural da região do Caparaó

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 679

Advertisement

Advertisement

Com o começo da colheita de café, abacaxi e cana-de-açúcar, a Polícia Militar iniciou, nesta sexta-feira (1º) a Operação Colheita, seguindo o Plano de Operação do Comando de Policiamento Sul-CPOsul. O objetivo é ampliar a segurança na zona rural dos principais municípios produtores do Sul do Estado. A ação segue até novembro.

Durante o procedimento, serão feitas visitas comunitárias às propriedades rurais, secadores, escolas, igrejas e estabelecimentos comerciais, com a distribuição de cartilhas com dicas de segurança, cadastro de proprietários e trabalhadores rurais que possam contribuir para a inibição de fixação de criminosos nas regiões.

Também serão realizadas operações policiais, com abordagens a pessoas e veículos para gerar mais segurança à população da zona rural já que, neste período, há aumento na migração de pessoas para as regiões cafeeiras e o consequente aumento de ocorrências delituosas.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O 3º batalhão ressalta, ainda, a importância de a participação popular nas denúncias criminais, por meio do 181. Em caso de emergência, as equipes poderão ser acionadas pelo 190.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.