Plantão espiritual vai apoiar colaboradores da Unimed Sul Capixaba durante pandemia

Atenta à saúde mental de seus colaboradores e para apoiá-los para lidar com o período de pandemia do novo coronavírus, a Unimed Sul Capixaba iniciou o projeto espiritualidade Ponte da Esperança. A iniciativa foi apresentada a grupos de profissionais nesta quarta-feira (13), no auditório da Maternidade e Pronto Atendimento, no centro de Cachoeiro de Itapemirim, e no auditório do novo hospital, na Rodovia Cachoeiro x Safra.

Coordenado pela psicóloga Flávia Ávila, o Ponte da Esperança tem à frente o padre de Cachoeiro de Itapemirim Helder Salvador, que atualmente está em missão no Pará, e a capelã hospitalar paliativista e em desastres Elizabeth Maria de Assis Silva Pavão, de Vitória. No evento de abertura, os dois fizeram uma explanação virtual para os participantes sobre a dinâmica de trabalho, que compreende plantão de acolhimento espiritual online e exercício espiritual.

O plantão de acolhimento espiritual é conduzido pela capelã Elizabeth Pavão, que já iniciou os atendimentos, em dois horários, na parte da tarde e à noite. A orientação beneficiará todos os profissionais da cooperativa inscritos que sentirem necessidade de apoio.

Já os exercícios espirituais acontecem a partir do próximo dia 25, com a condução do padre Helder Salvador. Diariamente, o sacerdote enviará por linha de transmissão aos participantes do projeto uma leitura da bíblia, uma oração ou um vídeo com uma mensagem.

Segundo a psicóloga Flávia Ávila, os dois apoiadores já realizam ações bem-sucedidas semelhantes em suas áreas. “A capelã Elizabeth tem atuado em hospitais de Vitória, e o padre Helder possui um grupo de WhatsApp em Cachoeiro que conta com a participação de cerca de 800 pessoas. Levando em consideração a realidade vivida pelos profissionais de saúde, eles criaram um programa de atividades para atender especialmente os colaboradores da Unimed Sul Capixaba”, explica.

O projeto envolve ainda a aplicação de um questionário para identificar o perfil dos participantes, que resultará na criação do Calendário do Bem. “Esse levantamento irá sinalizar quais são os temas que mais amedrontam e preocupam os colaboradores. A partir daí, a cada semana vamos elaborar uma palestra”, ressalta a psicóloga.

O diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba, o pneumologista Leandro Baptista, que participou do evento na Maternidade, destaca que o projeto é mais uma ação da cooperativa para apoiar os profissionais para lidarem da melhor forma possível com tantas incertezas que estamos vivenciando. “Sabemos que a pandemia do novo coronavírus vem acompanhada de muitos sentimentos, como o medo e a ansiedade. Sendo assim, é fundamental que cuidemos dos nossos profissionais, contribuindo para que eles estejam fortalecidos e firmes na nossa missão, que é cuidar de pessoas”, diz o presidente. Já o diretor Financeiro, Fernando Lemgruber Prado Costa, participou da abertura do projeto no Hospital Unimed.

