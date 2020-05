Pessoas com Auxílio Emergencial em análise irão receber na próxima segunda (18)

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 116

A angústia de ter o Auxílio Emergencial em análise vem sendo vivenciada por milhões de brasileiros. A Dataprev, empresa responsável pelo processo dos cadastros feitos no programa do auxílio emergencial de R$ 600, afirmou que as análises seriam concluídas até o final desta quarta-feira (13). Segundo a empresa, pelo menos 14,7 milhões de cadastros, realizados entre 23 e 30 de abril, estão em fase final de homologação. Os pagamentos devem começar neste final de semana ou a partir da próxima segunda-feira (18), de acordo com a previsão nova.

A Caixa Econômica Federal precisa de dois dias, após receber as informações, para começar os pagamentos.

No último domingo (10), a Dataprev enviou 689.078 mil requerimentos ao banco dos pedidos finalizados entre 18 e 22 de abril. Nesse período, foram recebidos 6,69 milhões de solicitações, e a Dataprev devolveu à Caixa 6,37 milhões.

O que é preciso para receber o auxílio

– Ser maior de 18 anos de idade;

– Não ter emprego formal ativo;

– Não ser titular de benefício previdenciário ou assistencial, de seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família*;

– Ter renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou a renda familiar mensal total seja de até três salários mínimos;

– Não ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70.

Além disso, o beneficiário tem que se encaixar em um dos três perfis:

– Ser microempreendedor individual (MEI);

– Ser contribuinte individual do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social);

– Ser trabalhador informal, autônomo ou desempregado, de qualquer natureza, inclusive o intermitente inativo, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) até 20 de março de 2020 ou que cumpra, nos termos de autodeclaração, o requisito de renda mensal per capita de até meio salários mínimo ou renda familiar mensal de até três salários mínimos.

O auxílio emergencial, segundo a lei, vai substituir o benefício do Bolsa Família nas situações em que for mais vantajoso, de forma automática.

Acompanhe sua solicitação

A solicitação do auxílio emergencial pode ser acompanhada no site ou no aplicativo, tanto para quem se cadastrou pelas plataformas como para quem já é inscrito no CadÚnico e no Bolsa Família. O acompanhamento só está sendo realizado pela internet e as agências bancárias não oferecem o serviço.

Auxílio em análise

Milhões de brasileiros aguardam ansiosos pelo dia em que receberão a mensagem “aprovado” no site ou aplicativo do Auxílio Emergencial. Porém, a espera tem gerado frustração: há pessoas que realizaram o cadastro há várias semanas e ainda não sabem se receberão ou não o auxílio. Entenda como funciona o processo de análise.

