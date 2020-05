Pesquisa vai revelar impacto da Covid-19 no turismo em Venda Nova; saiba como participar

Por Redação - Redação 98

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato, com o apoio do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau, realiza pesquisa para avaliar os impactos causados pela Covid-19 no setor de Turismo do município. O prazo para responder vai até o dia 1º de junho de 2020.

As respostas serão úteis para formulação de ações de retomada das atividades turísticas pós-pandemia. Por isso, a sua colaboração respondendo ao questionário é fundamental. As informações coletadas são confidenciais, não havendo divulgação das respostas individuais. Para acessar o questionário eletrônico, clique aqui.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a equipe da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato de Venda Nova, por meio do endereço [email protected] ou pelo telefone (28) 3546-6105.

