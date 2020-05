Pesquisa aponta que mais da metade da população do ES não está cumprindo com o distanciamento social

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 165

Advertisement

Advertisement

Um levantamento feito pelo Governo do Espírito Santo com ajuda das operadoras de telefonia móvel no Estado, por meio de monitorando diário, apontou que mais da metade da população analisada na pesquisa, nos 78 municípios capixabas, não estão cumprindo com o isolamento social.

A ferramenta, que foi disponibilizada gratuitamente para o Governo do Estado, monitora o deslocamento dos usuários de celulares – os dados são contabilizados de forma anônima para não desrespeitar a privacidade do cada cidadão.

A porcentagem na tabela é o número de pessoas que permaneceram em casa durante o dia. Os dados do dia são disponibilizados no dia seguinte. A tabela será atualizada todos os dias da semana, e com essas informações, o Estado poderá ter uma base de dados ainda mais eficaz nas decisões para conter o avanço do coronavírus no ES.

Advertisement

Continua depois da publicidade

A atualização das informações será feita de acordo com a atualização no site de monitoramento. Os números abaixo são de parte da população analisada, e não com base no número total de moradores daquele município. Veja!

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.