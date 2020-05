Participantes da Guarda Mirim de Cachoeiro exibem talentos artísticos em mostra virtual

Por Redação - Redação 7

Participantes do projeto Guarda Mirim, da Secretaria Municipal de Segurança (Semseg) de Cachoeiro de Itapemirim, foram desafiados a exibir seus talentos artísticos em uma mostra virtual, promovida durante o mês de abril. A exposição virtual foi uma das atividades on-line propostas aos participantes do projeto, a fim de possibilitar ações de interação, diversão e conhecimento durante o período de isolamento social, provocado pela pandemia de Covid-19.

A mostra contou com 20 apresentações, gravadas em vídeo e enviadas para um grupo de WhatsApp da Guarda Mirim, nas quais os participantes exibiram suas habilidade nas áreas de canto, dança e encenação. As produções foram avaliadas por um corpo de jurados, que avaliou quesitos como desenvoltura, postura e interpretação. Três apresentações escolhidas como as melhores mereceram prêmios em dinheiro, pagos por um patrocinador.

Guilherme Pereira Ribeiro ficou na primeira colocação ao tocar a música “Bille Jean”, de Michael Jackson, no acordeão. O jovem, que participa da Guarda Mirim há quatro anos, comenta que tem desenvolvido conhecimento cognitivo, cultural e social, nas atividades do projeto, e elogia a ideia da mostra on-line.

“Fiquei muito feliz de participar dessa primeira exposição virtual que o projeto organizou. É algo diferente e que, neste momento complicado, traz distração, conhecimento e possibilita que a gente continue fazendo parte da Guarda Mirim. Todo mundo que participou está de parabéns, foi muito bom”, afirma.

“A crise provocada pelo novo coronavírus trouxe muitos desafios. Temos de usar o que podemos para dar continuidade a ações importantes da Guarda Mirim, sempre de maneira criativa. Ficamos felizes pela receptividade dos jovens à ideia”, comenta a coordenadora da Guarda Mirim, Edinete Mendes.

“Neste momento, precisamos mostrar criatividade para que as nossas atividades sociais e culturais para crianças e adolescentes tenham prosseguimento. Estamos satisfeitos com a adesão e maturidade dos integrantes do projeto, que entenderam a situação, se adaptaram à metodologia e participaram”, ressalta o secretário municipal de Segurança, Athos Alves.

Outras atividades on-line

A Guarda Mirim está promovendo outras atividades por meio de seu grupo on-line, como gincanas, dinâmicas, dicas de segurança, palestras e vídeo-aulas sobre cidadania. O conteúdo é organizado e proposto pelos instrutores do projeto.

Crianças e adolescentes não matriculadas em atividades regulares da Guarda Mirim também podem participar. Para isso, entre em contato com a Secretaria Municipal de Segurança, pelo telefone (28) 3155-5332.

