Pandemia: Presidente Kennedy decreta Estado de Calamidade Pública

Por Redação - Redação 168

O prefeito de Presidente Kennedy, Dorlei Fontão da Cruz, decretou estado de calamidade pública no município por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O decreto precisará ser aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo.

A medida, que vale até o dia 31 de julho, está de acordo com as ações já adotadas no âmbito da educação, saúde, assistência social e nos segmentos do comércio, bem como com os decretos estaduais e federais.

Atualmente Presidente Kennedy possui um óbito confirmado; um óbito suspeito; sete casos confirmados; oito casos em investigação; e quatro foram curados da Covid-19.

