Padrasto é preso após estuprar enteada de 13 anos em Itapemirim

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 275

Um homem foi preso, no início da madrugada deste domingo (17), após ter sido flagrado praticando relações sexuais com a enteada de 13 anos. O caso aconteceu no bairro Santo Amaro, em Itapemirim.

De acordo com a Polícia Militar, a mãe da vítima e mulher do suspeito havia marcado de encontrar o marido em um determinado local, mas com a demora, resolveu ir até a residência chamá-lo.

Lá, segundo detalhou para os militares, encontrou o suspeito e a filha trancados dentro de casa. Ao entrar no local, percebeu a filha arrumando as roupas e o homem com o órgão ereto. Ambos estavam dentro do quarto. A mulher acionou a PM.

Para a polícia, o homem contou que havia usado drogas com a esposa pouco antes e de que a história não passava de “invenção”, o que foi desmentido pela vítima.

A menina contou que não houve penetração, mas que o padrasto havia a obrigado praticar sexo oral com ele. Ele foi preso em flagrante e levado para a Delegacia Regional de Itapemirim.

