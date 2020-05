Pacientes com coronavírus na Santa Casa de Cachoeiro mantém contato com a família por videochamadas

Por Redação - Redação 232

Com as visitas suspensas, pacientes internados na Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro com o novo coronavírus estão driblando a saudade e mantendo contato com a família por meio de videochamadas.

A iniciativa está sendo feita pelo hospital, para que o paciente receba o carinho da família durante o período de isolamento e para que os parentes também tenham informações do estado de saúde do familiar.

A enfermeira Letícia Fiorese contou que os pacientes que estão lúcidos e em recuperação agora já pedem para fazer a ligação na maioria dos casos.

Ela explicou ainda que esse contato, mesmo que por vídeo, acaba criando um ânimo maior e o paciente fica mais disposto para seguir o tratamento.

“É uma forma de humanização tanto com o paciente e também com os familiares que estão longe e não podem visitá-los. Ele recebe todo o carinho e após a videochamada se sentem mais seguros”, disse.

A enfermeira explicou ainda que essa sensação de alegria se reflete também no tempo de permanência no hospital. “E com certeza isso ajuda no seu tratamento e recuperação”.

