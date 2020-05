Orquestra Sinfônica Sul Espírito Santo realizará apresentações pela internet

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 20

Advertisement

Advertisement

A Orquestra Sinfônica Sul Espírito Santo (Osses) realizará quatros apresentações mensais pela internet, transmitidas nas redes sociais do projeto social Casa Verde, abordando temas musicais e formatos de prática de conjunto diferentes. A primeira apresentação da série, chamada “[email protected] Sinfônica In Live”, será na próxima quinta-feira (4), a partir das 20h. A iniciativa conta com recursos de edital da Lei Rubem Braga, lançado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro.

Inicialmente, o intuito era de que o projeto fosse realizado no Teatro Municipal Rubem Braga. Entretanto, devido à enchente de janeiro, que destruiu a área interna do teatro, e à impossibilidade de aglomerações durante a pandemia do novo coronavírus, decidiu-se pelo formato on-line.

A primeira live será um concerto de “Cameratas”, com quarteto de cordas, quarteto de violinos, duos de violino e solos. As apresentações seguintes, que acontecerão em julho, agosto e setembro, terão como temas “Grandes Clássicos”, “Clássicos Infantis” e “Trilhas de Filmes”, respectivamente.

Advertisement

Continua depois da publicidade

As três primeiras apresentações serão transmitidas a partir da sede da Casa Verde. Já a apresentação “Trilhas de Filmes” consistirá em um bate-papo junto à exibição de trechos do DVD Trilhas de Filmes, gravado no Teatro Municipal Rubem Braga, em 2018 (também com apoio da Lei Rubem Braga). A transmissão será em estúdio, com utilização de tecnologia interface, que permitirá a participação da plateia virtual

“Esta é mais uma iniciativa na busca de estratégias para manter viva a arte em tempos de pandemia. Tem sido um desafio prazeroso e uma experiência enriquecedora. As lives são formas estratégicas para cumprir o compromisso social da Lei Rubem Braga e devolver à sociedade um produto de qualidade”, frisa a secretaria municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.

Orquestra Sinfônica Sul Espírito Santo

Regida pelo maestro Fábio Coruja, a Orquestra Sinfônica Sul Espírito Santo (Osses) é fruto do projeto social Casa Verde, que atende a crianças e a adolescentes com aulas de música, por meio da “Escola Tocando em Frente”.

A Osses apresenta, regularmente, uma série de espetáculos temáticos com formação instrumental e repertório variado. As apresentações fazem parte do projeto “Quinta Sinfônica” e acontecem sempre em uma quinta-feira de cada mês, criando uma agenda fixa de apresentações durante o ano.

Programação – [email protected] Sinfônica In Live :

4 de junho

Tema: Cameratas

Horário: 20h

Advertisement

2 de Julho

Tema: Grandes Clássicos

Horário: 20h

6 de Agosto

Tema: Clássicos Infantis

Horário: 20h

3 de Setembro

Tema: Trilhas de Filmes

Horário: 20h

Para assistir às lives, basta acessar as páginas da Casa Verde no Instagram (@casaverdeprojeto), Facebook (Projeto Casa Verde) ou YouTube (Orquestras Casa Verde).

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.