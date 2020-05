Números do coronavírus não param de crescer na região Sul; confira as cidades com maior números de confirmados

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 1289

O novo boletim divulgado neste domingo (10) pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) mostra que os números do novo coronavírus não param de crescer na região Sul do Espírito Santo. Ao todo foram confirmados 285 casos que testaram positivo para a Covid-19, com 105 curados e sete mortes.

Marataízes e Cachoeiro de Itapemirim são os municípios do Sul do Estado que lideram o ranking de casos confirmados. A cidade litorânea registra um total de 59 casos, um aumento de 4 casos nas últimas 24h. Já a ‘Capital Secreta’ atingiu a marca de 34 casos, dois a mais que o divulgado no último boletim.

Veja o ranking das cidades

Marataízes – 59 confirmados

Cachoeiro de Itapemirim – 34 confirmados

Presidente Kennedy – 24 confirmados

Alfredo Chaves – 23 confirmados

Anchieta – 23 confirmados

Piúma – 20 confirmados

Guaçuí – 16 confirmados

Mimoso do Sul – 13 confirmados

Bom Jesus do Norte – 12 confirmados

Itapemirim – 11 confirmados

Castelo – 10 Confirmados

São José do Calçado – 10 confirmados

Rio Novo do Sul – 5 confirmados

Iconha – 4 confirmados

Alegre – 3 confirmados

Apiacá – 3 confirmados

Irupi – 3 confirmados

Muniz Freire – 3 confirmados

Iúna – 2 confirmados

Jerônimo Monteiro – 2 confirmados

Vargem Alta – 2 confirmados

Divino de São Lourenço – 1 confirmado

Ibitirama – 1 confirmado

Muqui – 1 confirmado

