Nova forma de entrega do vale-feira evita aglomeração em Anchieta

Desde a semana passada o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Anchieta vem realizando a entrega dos tickets vale-feira para 126 famílias beneficiárias do programa. A dinâmica de entrega foi modificada devido a necessidade de isolamento social ,provocado pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

De acordo com a coordenadora do Cras, Angela Florentino, os tickets são entregues de forma a não ocasionar aglomerações no local. Os beneficiários são informados por telefone, individualmente, acerca dos horários em que devem ir ao Cras retirar o ticket. “Essa estratégia tem efetivado o acesso dos beneficiários a uma alimentação saudável e, ao mesmo tempo, protegido os mesmos de ambientes de aglomerados”, disse a coordenadora.

A nova forma de entrega irá continuar enquanto durar a pandemia. O benefício é destinado às famílias que se encontram em risco social, a fim de complementar a alimentação básica e melhorar a qualidade de vida do cidadão. O benefício consiste em um talão que garante crédito de R$ 44,00 por mês para cada cidadão inscrito no programa.

Com o vale-feira é possível comprar frutas, legumes e verduras nas feiras do município com os produtores cadastrados na Secretaria de Agricultura. Para ser beneficiado pelo programa e garantir uma alimentação enriquecida, a pessoa deve ser cadastrada no CadÚnico, cadastro do Governo Federal para famílias de baixa renda. Vale lembrar que o Projeto Vale-Feira é pago com recursos do próprio município.

