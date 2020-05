Nova atualização mostra ES com 13 mil casos e 569 mortes por Covid-19

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 141

Uma nova atualização no Painel Covid da Secretaria de Estado da Saúde na noite desta sexta-feira (29) mostra mais 258 casos e nove mortes no ES nas últimas 24 horas. O total de infectados pelo novo coronavírus passou a 13.161 e de mortes a 569. Os curados somam 7.351, mais da metade dos casos.

A Serra é o município com o maior número de casos (2.415 e 146 mortes), seguido por Vitória (2.382 e 90 mortes), Vila Velha (2.352 e 94 mortes).

Acesse AQUI e confira as novas atualizações de cada município.

Previna-se contra o coronavírus

A Covid-19 é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Como até o momento não há tratamento específico para a doença, é fundamental manter alguns cuidados como o isolamento social, recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e a etiqueta respiratória:

– Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;

– Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;

– Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;

– Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

– Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

– Não compartilhar objetos de uso pessoal;

– Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

