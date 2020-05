No Espírito Santo, 1.128 pessoas estão curadas da Covid-19

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 67

Advertisement

Advertisement

Das 3.540 pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Espírito Santo até esta terça-feira (5), 1.128 estão curadas. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na tarde de hoje no Painel Covid-19.

Vila Velha (866), Serra (711), Vitória (699) e Cariacica (469) concentram a maioria dos casos. No Sul do Estado, lideram em casos as cidades de Marataízes (29), Alfredo Chaves (20), Cachoeiro de Itapemirim (19) e Guaçuí (15).

Do total de casos confirmados em todo o Estado, 1.914 são do gênero feminino, 1.625 do gênero masculino e 1 de outro gênero não especificado no boletim da Sesa. Também foram contabilizados 1.133 profissionais de saúde infectados, 417 curados e dois casos ocasionaram óbitos.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.