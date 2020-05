Motorista perde o controle do veículo e cai dentro de rio em Muniz Freire

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 416

Colaboração: Diórgenes Ribeiro

Um automóvel caiu dentro de um rio na madrugada domingo (10) em Muniz Freire. O fato aconteceu na altura da “Ponte do Laje”, onde a condutora do Agile branco, perdeu o controle da direção e foi parar no Rio Braço Norte, às margens da rodovia ES-379.

Segundo informações da própria motorista, de 42 anos, ela e mais duas pessoas estavam retornando da comunidade de Terra Corrida, na divisa com o município de Iúna para Muniz Freire, quando perdeu o controle do veículo e caiu dentro do rio, ficando de cabeça para baixo.

Segundo a própria motorista, ela e uma outra pessoa ficaram seguras ao cinto de segurança e tiveram que sair de dentro do veículo já parcialmente submerso de água. “Quando percebi já estava dentro do rio, eu e meus amigos. Com muita dificuldade, conseguimos sair do carro e nos arrastamos até as margens da rodovia. Estávamos tão desorientados, que percorremos mais de duas horas pela estrada em sentido oposto, até que veio um veículo e pedimos socorro”, afirmou.

Condutora e os demais acompanhantes sofreram escoriações leves e passam bem. O veículo não possui seguro e um comunicado já foi reportado a Polícia Militar pela mesma.

