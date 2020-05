Militares do 3º BPM auxiliam em ações preventivas contra Covid-19 em Guaçuí

Por Redação - Redação 173

O comandante do 3º Batalhão, tenente-coronel Luciano Silva Suave, esteve reunido na manhã (25) com a prefeita de Guaçuí, Vera Costa, com o comandante da Companhia do Corpo de Bombeiros, capitão José Guilherme Boechat, e com a delegada de Polícia Civil de Guaçuí, Rosane Cysneiros, para alinhar ações, em parceria com a fiscalização do município e fazer valer as medidas de prevenção contra a pandemia do novo coronavírus.

No início da tarde, em apoio à fiscalização municipal, os policiais militares, bombeiros e fiscais da prefeitura, percorreram as ruas do Centro e bairros adjacentes para orientar e notificar os comerciantes da cidade sobre a obrigatoriedade das medidas determinadas pelos decretos estaduais e municipais quanto à prevenção da pandemia de Coronavírus (Covid-19).

A iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância Epidemiológica, com apoio da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, visa à prevenção contra a pandemia do Coronavírus. As ações de conscientização e fiscalização irão continuar sendo realizadas em conjunto.

