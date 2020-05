Médica do Heci explica sobre amamentação em tempos de coronavírus

Por Redação - Redação 21

Durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais na terça-feira (5), com a cardiopediatra e coordenadora da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) Dra Andressa Mussi, o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci) promoveu uma explicação detalhada sobre a relação das gestantes, novas mamães, bebês e a Covid-19. A profissional deu dicas valiosas de segurança sobre o coronavírus, o que acalmou muitas puérperas e mamães de primeira viagem.

Uma dessas explanações foi sobre a amamentação. Segundo a Dra Andressa, a mãe pode e deve amamentar o bebê, pois não há risco do vírus ser transmitido através do leite. “Mas é importante que esteja usando máscara ao amamentar”, alertou.

Porém, aqueles bebês que nascem um pouco antes do tempo e precisam dos cuidados da equipe da Utin e não conseguem mamar, contam com o Banco de Leite Humano do Hospital Evangélico. Mesmo com a pandemia, ele não parou de funcionar e continuou com toda sua comoção em busca das doadoras para estar sempre com o estoque satisfatório para atender a demanda que vem não somente de dentro do hospital, mas também de outros municípios do sul do Espirito Santo. “Por isso, as doações constantes são muito importantes ao nosso Banco de Leite uma vez que a demanda é alta”, ressalta a enfermeira coordenadora Reneida Carvalho.

Banco de leite

Neste período crítico de quarentena, as doações no setor diminuíram muito, chegando o estoque a baixar 50%. “Mas as mães são muito solidárias e elas entendem que o que elas doam é o excedente”, explica.

Segundo ela, todas as orientações sobre a retirada e coleta do leite, podem ser feitas pela própria equipe do banco de leite do Heci, no caso de doadora de Cachoeiro ou pelos profissionais das Secretarias Municipais de Saúde, no caso de mãe de outro município, são passadas pelo telefone (28) 3526-6199. Ligue e salve a vida de pequenos guerreiros.

