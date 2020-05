Marataízes registra três mortes por Covid-19 em 24h; total vai a 13

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 411

Nesta quinta-feira (28) a Prefeitura de Marataízes confirmou mais três mortes pelo novo coronavírus no município. Os óbitos aconteceram nas últimas 24 horas e a cidade totaliza 13 mortes.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), dois óbitos ocorreram na quinta-feira (27) e um óbito, hoje. A 11º vítima trata-se de um homem de 70 anos, hipertenso, morador da localidade do Esplanada e estava internado desde o dia 20 na Santa Casa de Cachoeiro.

O 12º óbito é de um homem de 78 anos, hipertenso e diabético morador da localidade de Santa Tereza. O paciente foi atendido na Estratégia de Saúde da Família e, no mesmo dia, assistido em sua residência, pela médica. Devido ao agravamento dos sintomas foi acionado o resgate para a UPA 24h “Dr Anis Nahssen” no dia 14 de maio, onde testou positivo para Covid-19 e iniciou a solicitação de vaga para internação. Permaneceu na UPA 24h até ser transferido no dia 20 para o Hospital Estadual “Dr Jayme Santos Neves” e posteriormente para o Hospital Estadual “Dório Silva”.

A 13º morte é de um homem de 67 anos, hipertenso e diabético morador da localidade do Acapulco. que estava na Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a Prefeitura, até a noite desta quinta, o município tem 201 casos confirmados, 76 curados e 13 óbitos.

