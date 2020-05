Marataízes registra 6ª morte em decorrência da covid-19

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 171

Marataízes, que até este domingo (17) contabilizou 92 casos confirmados da covid-19, divulgou o 6º óbito pela doença nesta segunda-feira (18).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), trata-se de um homem, de 92 anos, morador da localidade de Boa Vista do Sul, portador de doença cardiovascular, incluindo hipertensão, com sequelas de Acidente Vascular Encefálico.

Ele deu entrada no dia 19 de abril, no Hospital Evangélico Litoral Sul (Itapemirim/ES), e no dia 20, foi transferido para Hospital Estadual Dório Silva (Serra/ES) por outras causas e no mesmo foi diagnosticado com coronavírus.

