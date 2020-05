Marataízes ocupa a 7ª colocação em casos de coronavírus no ES

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 124

Marataízes segue numa liderança que nenhum gestor do Sul do Estado gostaria de ter: o de número de casos de coronavírus. No Espírito Santo, a cidade com cerca de 34 mil habitantes ocupa a 7ª colocação, atrás de Guarapari.

Nesta terça-feira (12), segundo dados do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), o município de Marataízes chegou a 70 casos. Uma morte também foi registrada nesta data no município. Trata-se de uma professora aposentada, de 60 anos.

Dos 70 casos contabilizados, apenas 10 foram curados. Marataízes foi a primeira cidade a defender a reabertura de seu comércio, fato criticado pelo governador Renato Casagrande no final de março. Moradores relatam que houve um descontrole por parte do ente público, o que pode ter contribuído para os índices atuais.

Marataízes tem uma população cerca de seis vezes menor que Cachoeiro de Itapemirim, maior cidade do Sul do Espírito Santo. A capital sulina, no entanto, registra hoje 38 casos, sendo que destes, 18 já estão curados e nenhum óbito foi registrado. Desde o início em que as autoridades recomendaram o isolamento social no Brasil, a Atenas Capixaba, como também é conhecido Cachoeiro, adotou restrições e intensificou a fiscalização.

Pelos números divulgados pela Prefeitura de Marataízes, são 152 casos notificados, 33 em investigação, 47 negativos, 12 curados, dois óbitos, 13 internados em UTI e 5 em enfermarias.

