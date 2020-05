Marataízes e Cachoeiro continuam liderando casos de Covid-19 na região Sul

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 275

Marataízes e Cachoeiro de Itapemirim são os municípios do Sul do Estado que lideram o ranking de casos do novo coronavírus (Covid-19) de acordo com o boletim da Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa), divulgado na tarde deste sábado (9).

A cidade litorânea registra um total de 55 casos, um aumento de 8 casos nas últimas 24h. Já a ‘Capital Secreta’ atingiu a marca de 32 casos, dois a mais que o divulgado no último boletim.

Os dados foram atualizados via painel Covid-19 da Sesa. Em toda a região Sul do ES são 265 casos de coronavírus, 101 curados e seis mortes.

Os cinco municípios com mais casos são:

Marataízes – 55 e um óbito

Cachoeiro – 32

Anchieta – 23

Alfredo Chaves – 23

Piúma – 20 e um óbito

