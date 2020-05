Mais de 11 mil pessoas abordadas já foram em barreiras sanitárias de Cachoeiro

Por Redação - Redação 39

Mais de 11 mil pessoas já foram abordadas nas barreiras sanitárias e educativas colocadas pela Prefeitura de Cachoeiro em locais limítrofes do município, diariamente, das 8h às 11h. O trabalho, iniciado em 8 de maio, inclui medição de temperatura e entrega de materiais educativos e de higiene para pessoas vindas de outros municípios, contribuindo para o combate à Covid-19.

A maior parte das abordagens tem ocorrido na barreira fixa colocada na BR 482, em frente ao Horto União. Até esta sexta-feira (22), 8.690 pessoas, de 5.743 veículos que passaram pelo local, foram abordadas.

Também são colocadas barreiras em dias alternados na ES 164 (duas, em frente às empresas Magban e Polita, respectivamente); na ES 488 (também duas, próximo ao Frade, logo após o Centro de Detenção Provisória, respectivamente); na ES 482 (mais duas, em Duas Barras e no Posto Rodoviário de Coutinho, respectivamente) e na ES 393 (em frente ao Clube Passarinheiro).

Quase 500 agentes já atuaram nas barreiras – considerando o número total de atuações e não de indivíduos. Entre eles, incluem-se servidores das secretarias municipais de Saúde (Semus), Desenvolvimento Urbano (Semdurb), Segurança (Semseg) e Esporte e Lazer (Semesp), com apoio da Polícia Militar.

“Todas as pessoas que passam pelas barreiras têm a temperatura aferida. As que apresentam temperatura corporal mais elevada são orientadas a procurar atendimento de saúde. É um trabalho que agrega muito ao combate à pandemia, pois conseguimos manter um controle maior de quem entra no município e ampliar as ações educativas para um público maior”, afirma Ruy Guedes, coordenador do Sistema de Comando Operacional (SCO) de enfrentamento à Covid-19 em Cachoeiro.

Outras ações

Na manhã desta sexta-feira, foi realizada uma nova ação de vacinação contra influenza e barreira sanitária e educativa no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 101, na Safra, direcionada a caminhoneiros. Além disso, continuam sendo realizadas barreiras na rodoviária municipal e no terminal rodoviário da avenida Beira Rio.

“O poder público está fazendo todo o possível para enfrentar esta pandemia da forma mais eficaz possível. Cabe à população, entretanto, dar sua contribuição a essa luta”, destaca o prefeito Victor Coelho.

