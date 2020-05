Maçonaria faz campanha do agasalho em Venda Nova do Imigrante; saiba onde doar

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 86

Advertisement

Advertisement

O inverno está chegando e promete ser rigoroso, principalmente na Região Serrana do Estado. Para ajudar aos mais necessitados, a Loja Maçônica 19 de novembro, de Venda Nova do Imigrante, lançou a Campanha do Agasalho 2020. Os pontos de coleta estão distribuídos em pontos estratégicos do município: na Vila Betânea (Agrovia), no Centro (Tosi Motos) e na Providência (Motofire-Netinho).

“Teremos três pontos de coleta, e os agasalhos e cobertores doados serão entregues ao Cras municipal, para a distribuição para aqueles que mais precisam. E, se alguém souber de famílias que necessitem desses itens, podem entrar em contato conosco. Na medida do possível, queremos atender a essas famílias”, relata o presidente da entidade em Venda Nova, Gilberto Bravim Zanoli.

Além disso, segundo Zanolli, o grupo conseguiu uma quantidade expressiva de retalhos de tecidos, por meio da Grande Loja Maçônica do Espírito Santo. Essa matéria-prima será doada para as Voluntárias do Hospital Padre Máximo (HPM) para a confecção de máscaras de proteção.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“É uma quantidade considerável, parte vai para as voluntárias e a outra parte para o Centro de Convivência. Os tecidos serão de grande ajuda neste momento, já que podem ser usados para a confecção de máscara de proteção”, relata.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.