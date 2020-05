Líder no Sul do ES, AQUINOTICIAS.COM ultrapassa os 6 milhões de acessos em três meses

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 196

Líder no Sul do Espírito Santo, o portal AQUINOTICIAS.COM está batendo recordes de audiência durante a cobertura da pandemia de coronavírus. Com mais de 2,1 milhões de visualizações de páginas em abril, o jornal se destaca como o principal meio de informação para os leitores do Sul do Estado. Ainda em abril, a plataforma recebeu mais de 540 mil novos usuários, segundo dados do Google Analytics.

O aumento na audiência vem desde janeiro, com a cobertura das chuvas que assolaram as cidades do sul capixaba, e se consolidou nos últimos três meses, com o portal próximo da marca de dois milhões de visualizações mensais. Para dar uma ideia do número de acessos, em março foram mais de 2,3 milhões de visualizações de conteúdo e, entre fevereiro e abril, mais de 6 milhões de visualizações.

"Essa liderança é uma soma de muito esforço, muito trabalho e muitas mãos, incluindo nossa equipe que não se cansa de buscar os melhores resultados, as melhores informações e levar ao leitor a notícia que ele quer. Nosso grande segredo é a equipe, que é fantástica"

Elias Carvalho, diretor do Grupo Folha do Caparaó e do jornal Aqui Notícias

O reconhecimento do trabalho feito no portal e no jornal impresso semanal apontam para uma tendência mundial: a pandemia de coronavírus fez com que o leitor buscasse informações de qualidade e credibilidade. Um relatório da Edelman, agência global de comunicação, disponibilizado em abril, revelou que a confiança na impressa aumentou entre os brasileiros. No país, 59% da população veem a imprensa como a fonte mais confiável de informações sobre a pandemia.

Além disso, 69% dos brasileiros afirmaram buscar informações sobre a Covid-19 ao menos uma vez por dia e outros 85% disseram se preocupar com as fake news sobre o assunto.

Do outro lado, uma pesquisa do Instituto Datafolha apontou que os conteúdos compartilhados por meio do WhatsApp e Facebook não são vistos com bons olhos: só 12% dos entrevistados afirmaram acreditar no que é compartilhado nessas plataformas acerca do coronavírus.

