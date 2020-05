Letalidade e taxa de isolamento nas cidades vão ajudar a definir nova matriz de risco no ES

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 396

Advertisement

Advertisement

Em pronunciamento no início da noite desta segunda-feira (18), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou que a partir de próximo domingo (24), será implementada a nova matriz de risco pelo governo estadual para avaliar as medidas de restrição de cada município no combate ao novo coronavírus.

A nova matriz vai mostrar como cada cidade deve seguir para conter o avanço da Covid-19. Segundo Casagrande serão utilizadas informações, além do coeficiente de incidências (peso 50%), a letalidade (peso 20%), a taxa de isolamento (peso 10%) e o percentual de idosos no município (10%).

“Estamos fazendo o aperfeiçoamento da matriz de risco. A partir dela os municípios serão classificados em risco baixo, moderados, alto ou extremo. O município ser classificado como de risco extremo vai depender do número de leitos ocupados. Atualmente não temos nenhum. A Grande Vitória, Fundão, Santa Teresa e Presidente Kennedy são risco alto. E por isso, o comércio pode abrir em dias alternados, das 10h às 16h como já vem sendo feito”, ressaltou Casagrande.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Veja a íntegra do pronunciamento:

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.