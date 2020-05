Lacen tem 2,6 mil testes em atraso e faz parceria com Instituto do Paraná

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 77

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que 2.600 testes do novo coronavírus estão represados no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) devido à dificuldade que o Estado obteve na aquisição de kits de extração.

Por causa disso, foi feita uma parceria com o Instituto de Biologia Molecular do Paraná, para onde as amostras serão enviadas nesta terça-feira (26). “Amanhã, aproximadamente 2.600 amostras que estão represadas no Lacen serão enviadas ao Instituto de Biologia Molecular do Paraná. Até sexta-feira, todas as amostras represadas terão seus resultados liberados”, explicou Fernandes.

O secretário explicou, ainda, que a partir de amanhã, o Laboratório Central (Lacen) voltará a liberar os resultados, novamente, em até 48 horas. “Nesta semana, recuperaremos o desempenho que tínhamos anterior à crise. Resolvendo a demanda reprimida, poderemos então atender toda demanda que chega”, afirmou.

O secretário garantiu que, com o envio, a fila de exames deve ser zerada ainda nesta semana e os resultados serão liberado em até 48 horas. “A partir de amanhã, o nosso Laboratório Central passará a liberar o resultado, novamente, em até 48 horas. Nesta semana, recuperaremos o desempenho que tínhamos anterior à crise. Resolvendo a demanda reprimida, poderemos então atender toda demanda que chega”, afirmou.

Fernandes disse, também, o Lacen vai contar com um novo equipamento que dará resultado de testes de pessoas internadas em estado grave em até 1h30. os testes serão aplicados em pacientes dos hospitais de referência em Covid-19 na Grande Vitória e, há a pretensão de poder interiorizar o procedimento.

