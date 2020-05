Índice de isolamento social no ES permanece abaixo de 50%; veja números por cidade

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 180

Advertisement

Advertisement

Novos índices sobre o isolamento social no Espírito Santo foram divulgados nesta sexta-feira (8) e mostram que apenas 47% dos capixabas fizeram isolamento na quinta-feira (7). Os dados mostram sempre os números medidos no dia anterior à sua divulgação.

O estudo é uma ação do Governo do Espírito Santo, em parceria com as operadoras de telefonia móvel, e vem monitorando diariamente o índice de isolamento social em todo Estado.

Os dados mostram o índice de isolamento praticado em cada município e, também, por microrregiões de planejamento divididas pelo governo capixaba (veja abaixo). A importância do isolamento como forma de combater a disseminação do novo coronavírus tem sido reforçada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), pelo governo capixaba e outros estados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Colatina, no centro-oeste, aparece com menor índice do Estado com apenas 40%, seguido pela cidade sulina de Cachoeiro de Itapemirim com 41,7%. O município que mais registrou isolamento foi Águia Branca, com 69,3%, no noroeste, seguido de Alto Rio Novo com 67,9% na microrregião centro-oeste, e Mantenópolis com 67,4%, no noroeste.

Veja os dados por cidades e região sendo a sequência de dados coletados nos dias 2,3,4,5,6 e 7 de maio:

Advertisement

A ferramenta, que foi disponibilizada gratuitamente para o Governo do Estado, monitora o deslocamento dos usuários de celulares – os dados são aglutinados e anonimizados para não desrespeitar a privacidade do cada cidadão. A porcentagem na tabela é o numero de pessoas que permaneceram em casa durante o dia. Os dados do dia são disponibilizados no dia seguinte. A tabela será atualizada todos os dias da semana. Na segunda-feira, serão disponibilizados os dados do fim de semana. A atualização das informações será feita de acordo com a atualização no site de monitoramento.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.