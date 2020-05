Idaf ES reabre processo seletivo com 10 vagas para médicos-veterinários

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 263

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) publicou, nesta terça-feira (5), no Diário Oficial do Estado, um novo edital para a seleção e contratação de médicos-veterinários em regime de designação temporária. O edital anterior foi cancelado para atender à Lei Estadual nº 11.094/2020, que prevê a reserva de vagas em processos seletivos a negros e indígenas, e à Lei Federal nº 7.050/2012, que contempla as pessoas com deficiência.

O cargo é para Agente em Desenvolvimento Agropecuário/ médico-veterinário, com salário de R$ 5.416,56. Estão previstas 10 vagas, distribuídas nos municípios de Afonso Cláudio, Barra de São Francisco, Domingos Martins, Ecoporanga, Iúna, Pedro Canário e Santa Maria de Jetibá, além de formação de cadastro de reserva para atuação em qualquer município pertencente à área de abrangência da Gerência Regional ou Local escolhida.

Os requisitos específicos para o ingresso estão descritos no Edital 002/2020, que está disponível no site www.selecao.es.gov.br.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e terão início nesta sexta-feira (08), a partir das 10 horas, podendo ser realizadas até as 17 horas do dia 15 de maio, exclusivamente pelo site www.selecao.es.gov.br.

As vagas referentes ao cadastro de reserva serão preenchidas por interesse, conveniência e oportunidade da Administração. O contrato de prestação de serviços será de seis meses, prorrogável por igual período.

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail [email protected].

