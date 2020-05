Guaçuí registra 3º óbito por Covid-19 e mais casos são confirmados

Por Redação - Redação 138

Nesta quinta-feira (28), foi registrada mais uma morte por Covid-19, em Guaçuí, conforme Boletim da Vigilância Epidemiológica, da Secretaria Municipal de Saúde (Semus). O número de casos confirmados também subiu de 36 para 38 e os casos suspeitos foram de 31 para 34. Agora, o município totaliza três óbitos.

O número de casos curados também subiu, indo de 18 para 23 e os casos descartados subiram de 79 para 82. As notificações foram de 146 para 154.

Entre os 23 curados, 10 são do Centro da cidade, um do Manoel Monteiro Torres, um do Cid Moreira, dois do São José, dois do bairro Antônio Martins, um no Jurema, um da Vila dos Professores, dois do Nova Guaçuí, um da Balança e dois do bairro João Ferraz de Araújo. Dos outros 15 casos confirmados, seis são do Centro da cidade, três da Vila dos Professores, um da Balança, dois do bairro São José e três óbitos (dois do Centro e um de São Tiago).

A Santa Casa de Cachoeiro está com a UTI para Covid-19 lotada. Com isso, a Santa Casa de Guaçuí está preparando 10 leitos de UTI para poder receber pacientes de Covid-19, o que já deve estar pronto esta semana. Além de dois leitos com respiradores montados pelo município no Pronto Socorro Municipal que é gerenciado pela Santa Casa.

Os casos confirmados e suspeitos seguem sendo monitorados pelas equipes da Semus, em isolamento social, em suas casas. As pessoas que tiveram contato com esses pacientes, inclusive os casos de óbito, também estão sendo monitoradas. A Vigilância não passa informações pessoais das pessoas infectadas, apenas os bairros em que residem.

A Prefeitura de Guaçuí segue com as medidas que vêm sendo tomadas desde o começo de março, quando foram suspensas as atividades da Terceira Idade, até a implantação das barreiras sanitárias, desinfecção das ruas e o uso obrigatório de máscaras. Além do isolamento e distanciamento social, evitando aglomerações.

Guaçuí está entre os municípios que ficaram classificados como Risco Moderado (Amarelo), conforme o mapa da nova Matriz de Risco para o contágio do novo coronavírus atualizado pelo Governo do Estado no domingo (24), junto com outros 49 municípios. Onze municípios estão classificados como Risco Alto e os outros 18, como Risco Baixo (veja abaixo as medidas de cada nível de risco).

