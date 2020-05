Guaçuí registra mais seis casos do novo coronavírus em 24 horas; total vai a 36

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 268

Os casos confirmados da Covid-19 em Guaçuí subiram nas últimas 24 horas com mais seis confirmações, chegando a 36 infectados. Os dados foram divulgados pelo Boletim da Vigilância Epidemiológica Municipal nesta quarta-feira (27) e mostra que também houve aumento no número de casos suspeitos indo de 18 para 31.

Os casos curados também registraram aumento, passando de 16 para 18. Entre os curados, 7 são do Centro da cidade, 2 do bairro Manoel Monteiro Torres, 1 do Cid Moreira, 2 do São José, 2 do bairro Antônio Martins, 1 no Jurema, 1 da Vila dos Professores e 2 do Nova Guaçuí.

Os outros 18 casos confirmados são: 7 são do Centro da cidade, 3 da Vila dos Professores, 2 do bairro João Ferraz de Araújo, 1 da Balança, 2 do bairro São José, 1 do distrito de São Tiago e 2 óbitos do Centro.

