Guaçuí registra mais duas pessoas curadas da Covid-19

A Vigilância Epidemiológica, da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Guaçuí, passou a liberar o boletim epidemiológico dos casos de Covid-19 mais cedo. E nesta quinta-feira (7), o município ainda registra 15 casos confirmados. Destes, nove estão curados e apenas seis seguem ainda em tratamento e isolamento social. Contudo o município teve uma alta nas notificações de 70 para 74, ao mesmo tempo em que os casos suspeitos subiram de três para seis. Os casos descartados permaneceram em 53.

As equipes da Semus seguem monitorando todos os casos confirmados e suspeitos e apenas um se encontra internado na Santa Casa de Cachoeiro, enquanto os outros estão em isolamento social, em suas casas. As pessoas que tiveram contato com esses pacientes também estão sendo monitoradas. A Vigilância não passa informações pessoais das pessoas infectadas, apenas os bairros em que residem.

Entre os nove curados, quatro moram no Centro da cidade, um no bairro Manoel Monteiro Torres, um no Cid Moreira, um no São José (Avenida José Alexandre), um no bairro Antônio Martins e outro no Jurema. Dos outros seis casos confirmados, três são moradores do Centro da cidade, um do bairro São José (Avenida José Alexandre), um do Manoel Monteiro Torres e um da Vila dos Professores.

Risco Moderado

Na última atualização do Mapa de Gestão de Risco para o contágio do Coronavírus (Covid-19), do Governo do Estado, divulgado no dia 2, Guaçuí passou do grupo de Risco Baixo para Risco Moderado, o que pode mudar no próximo mapa que deve ser atualizado nesta sexta-feira (8). Por isso, teve que adotar novas medidas de prevenção à pandemia que têm validade até 10 de maio.

A Prefeitura de Guaçuí segue com as medidas que vêm sendo tomadas desde o começo de março, quando foram suspensas as atividades da Terceira Idade, até a implantação das barreiras sanitárias, desinfecção das ruas e o uso obrigatório de máscaras. Além do isolamento e distanciamento social, evitando aglomerações. “O ideal é ficar em casa, mas se precisar sair, a pessoa tem que usar máscara, não só porque foi publicado um decreto que torna isso obrigatório, mas porque é uma maneira de se proteger e à sua família”, enfatiza a prefeita Vera Costa. E o cidadão que quiser denunciar qualquer atitude que vá contra as medidas previstas nos decretos estadual e municipais, pode denunciar pelo telefone (28)99923-9942, por meio de mensagens.

